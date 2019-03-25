Отдыху в Турции по российскому паспорту нашли препятствие

Отдых в Турции по-прежнему останется доступным только для обладателей загранпаспортов Фото: depositphotos.com

Возможность посещения Турции российскими гражданами по внутренним паспортам не реализуема с точки зрения законодательства, заявил «URA.RU» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Ранее идею о въезде в страну без загранпаспорта высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который пообещал обсудить эту инициативу в ближайшее время со своим визави Сергеем Лавровым.

«У нас по закону выезд из России осуществляется только по загранпаспортам. Может, турки и разрешат, но люди выехать все равно не смогут. Сомневаюсь в том, что это можно как-то решить на законодательном уровне. Думаю, что такое предложение было озвучено либо по незнанию, либо чтобы привлечь внимание», — заявил Барзыкин.

В случае реализации этой идеи россияне все равно будут выбирать для отдыха Краснодарский край и Крым, уверен главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков. «Может быть, немного снизится спрос на люксовый отдых в Турции, но на среднем и низком ценовом сегменте это никак не отобразится. Турция уже давно не дешевая страна, с тех пор как курс рубля упал вдвое по отношению к доллару», — добавил эксперт.