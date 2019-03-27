Уволенная барнаульская учительница объяснила появление фотографий в купальнике

Снимки, подобные этому, руководство школы сочло непристойными Фото: Татьяна Кувшиникова, страница во «ВКонтакте»

Фотографии в купальнике, которые стали причиной увольнения учительницы русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из школы, были сделаны в целях пропаганды здорового образа жизни. Об этом педагог, увлечение которой не оценило руководство, рассказала журналистам.

При этом фотография, на которую пожаловался директору кто-то из родителей учащихся, была сделана едва ли не год назад. «У нас принято фотографироваться в целях пропаганды здорового образа жизни, — приводит слова Кувшинниковой телеканал „Звезда“. — Получается, что учитель не имеет права в каком-то открытом платье фотографироваться».

Теперь уже бывшая сотрудница школы недоумевает: на работе она всегда соблюдала дресс-код, следовала деловому стилю, даже ни разу не приходила в школу в джинсах. Впрочем, после всего случившегося она не намерена возвращаться на прежнее место: в такой обстановке ей работать было бы некомфортно.

Ранее сообщалось, что поводом к скандалу стали фото Кувшинниковой в социальных сетях. Женщина, увлекающаяся плаванием, после очередных соревнований по зимнему заплыву сфотографировалась в закрытом купальнике и с полученными наградами — грамотой и медалями, напоминает ИА FlashSiberia.

Директор школы предложила педагогу уволиться по собственному желанию, что Кувшинникова и сделала. После случившегося на защиту учительницы встали многие знаменитости и общественные деятели, а региональное минобразования предложило ей помочь с дальнейшим трудоустройством, однако в общеобразовательной школе женщина работать больше не желает.