Скандал с увольнением учительницы из-за фото в купальнике дошел до Минпросвещения РФ

Скандал с увольнением учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой из-за публикации фотографий в купальнике дошел до Минпросвещения России. В министерстве поручили разобраться в ситуации на региональном уровне.
«Министерство просвещения поручило региональным органам управления образования Алтайского края детально разобраться с ситуацией», — сообщает агентство Nation News. В мэрии Барнаула уже заявили, что увольняться учительницу не вынуждали. Педагог, по словам представителя администрации, сама приняла решение уйти из школы.
Учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться с должности после жалобы, которая поступила от матери одного из ее учеников. Родительница пожаловалась на фотографию в купальнике, опубликованную Кувшинниковой в соцсети в поддержку зимней Универсиады.
Педагог сообщила, что ее вынудило уволиться руководство школы. Учительницу поддержали знаменитости, политики и даже министр образования Алтайского края. Ей уже пообещали найти хорошую работу.