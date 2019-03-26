Скандал с увольнением учительницы из-за фото в купальнике дошел до Минпросвещения РФ

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 13:12
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Татьяна Кувшинникова опубликовала фото в поддержку зимней УниверсиадыФото: Татьяна Кувшинникова, «ВКонтакте»

Скандал с увольнением учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой из-за публикации фотографий в купальнике дошел до Минпросвещения России. В министерстве поручили разобраться в ситуации на региональном уровне.

«Министерство просвещения поручило региональным органам управления образования Алтайского края детально разобраться с ситуацией», — сообщает агентство Nation News. В мэрии Барнаула уже заявили, что увольняться учительницу не вынуждали. Педагог, по словам представителя администрации, сама приняла решение уйти из школы.

Учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться с должности после жалобы, которая поступила от матери одного из ее учеников. Родительница пожаловалась на фотографию в купальнике, опубликованную Кувшинниковой в соцсети в поддержку зимней Универсиады.

Педагог сообщила, что ее вынудило уволиться руководство школы. Учительницу поддержали знаменитости, политики и даже министр образования Алтайского края. Ей уже пообещали найти хорошую работу.

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