Уволенная за фото в купальнике учительница отказалась работать за 11 тысяч рублей в школе

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 15:47
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Кувшинникова рассматривает работу в частной или художественной школеФОТО: со страницы Татьяны Кувшинниковой в социальной сети «ВКонтакте»

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, уволенная из школы за фото в купальнике, отказалась возвращаться на работу в образовательное учреждение. По словам женщины, ей позвонили из Министерства образования Алтайского края и предложили записаться на прием к главе ведомства Максиму Костенко.

«Нет желания больше [работать в школе — прим. ред.], тем более за копейки. Там 11-12 тысяч — зарплата», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Кувшинниковой. Она также отметила, что сейчас рассматривает варианты работы в частной или художественной школе, так как имеет художественное образование и пишет картины на заказ.

Татьяна Кувшинникова лишилась работы в школе после того, как на своей личной странице во «ВКонтакте» поместила фото в купальнике, напоминает «Национальная служба новостей». Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция «Белые медведи» в поддержку зимней универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы.

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