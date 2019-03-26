Доренко и Стиллавин объяснили травлю учительницы в купальнике женской завистью

Известные российские журналисты Сергей Стиллавин и Сергей Доренко нашли объяснение увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой. По их мнению, причиной травли женщины стала простая зависть со стороны ее коллег.
«Злые завистливые дуры сгнидили нормального педагога», — рассказал Стииллавин «Комсомольской правде». По его мнению, коллеги Татьяны просто позавидовали ее внешности и подтянутой фигуре. «Это типичный случай реакции наших маргариновых баб на привлекательных женщин», — добавил журналист.
Его коллега Сергей Дороненко так же предположил, что увольнение Кувшинниковой из образовательного учреждения было вызвано завистью со стороны других учителей. «Была бы она жирной хабалкой […] и закидывала бы в горло рюмаху „коньяка“ из спирта с чайной заваркой — стала бы завучем», — написал Доренко в своем telegram-канале. Журналист назвал уволенную учительницу «ненашинской» из-за того, что она могла не разделять интересы своих коллег.
Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова была уволена из образовательного учреждения из-за фотографии в купальнике, которую она разместила на странице во «ВКонтакте», напоминает портал «VSE42.ru». Сейчас женщина рассматривает варианты работы в частной или художественной школе.