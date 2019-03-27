Роскомнадзор потребовал от пермяка удалить запись в соцсети пятилетней давности

Роскомнадзор потребовал от жителя Перми Григория Болотова удалить запись в Twitter пятилетней давности. Претензии к пермяку у ведомства появились из-за записи о самоубийстве.
Мужчине от Роскомнадзора пришло уведомление о том, что один из его твитов внесен в реестр запрещенной информации. Публикацию потребовали удалить. «Вот так новости. За мной пришел Роскомнадзор», — рассказал Болотов (пользователь Bomber — прим. ред.). «Твит касается реального происшествия на соборной площади», — пояснил пермяк. В доказательство своих слов он прикрепил к публикации скриншот письма от ведомства.
Речь идет о записи, сделанной еще в 2014 году. Тогда многие пермяки в соцсетях, в том числе и Болотов, рассказывали о смерти местного священника. В Роскомнадзоре решили, что излишне подробная информация о гибели мужчины «может нарушать законы Российской Федерации».
Подписчики Болотова шокированы происходящим. Но некоторые отмечают, что пермяк может просто удалить твит и таким образом решить все свои проблемы с законом. «А просто удалить твит и не бодаться?» — рекомендует пользователь Ручной тестировщик. Но Болотов, судя по его комментариям, в грубой форме отказывается выполнить требование ведомства. «Думаю, нужна консультация юриста», — размышляет пермяк.
Вот так новости. За мной пришел Роскомнадзор. Твит касается реального происшествия на соборной площади. pic.twitter.com/kCyjZ9WsuE— Bomber ???? (@gbolotoff) 26 марта 2019 г.