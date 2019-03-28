27 марта 2019

Во Владивостоке избрали мэра города

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 05:59
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Двадцать восьмое заседание гордумы Екатеринбурга, мандат, красная карточка, голосование
Депутаты Владивостока избрали мэра городаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка главой города. Голосование проходило на очередном заседании.

Из 28 присутствовавших парламентариев, как пишет ТАСС, 23 проголосовали за Гуменюка. Инаугурация состоится 5 апреля. Новый градоначальник подчеркнул, что важнейшими задачами считает благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры, а также создание сети парковок.

Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост 12 октября прошлого года, напоминает RT. Конкурс на вакантную должность начался в конце января. Свою кандидатуру выдвинуди 51 человек, но по итогам собеседования до конкурса допустили 39.

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