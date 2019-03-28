Во Владивостоке избрали мэра города

Депутаты Владивостока избрали мэра города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты городской думы Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка главой города. Голосование проходило на очередном заседании.

Из 28 присутствовавших парламентариев, как пишет ТАСС, 23 проголосовали за Гуменюка. Инаугурация состоится 5 апреля. Новый градоначальник подчеркнул, что важнейшими задачами считает благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры, а также создание сети парковок.

Предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинул пост 12 октября прошлого года, напоминает RT. Конкурс на вакантную должность начался в конце января. Свою кандидатуру выдвинуди 51 человек, но по итогам собеседования до конкурса допустили 39.