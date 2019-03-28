Два доверенных лица Путина и коммерсант конкурируют за пост главы ОНФ в Челябинске

Конференция челябинского отделения движения «Общероссийский народный фронт», поддерживающего президента России Владимира Путина, пройдет в апреле. На должность главы южноуральской ячейки ОНФ претендуют три кандидата, сообщил «URA.RU» источник в организации.
По данным источника, в центральный штаб ОНФ направлены документы на трех челябинских «фронтовиков»: координатора центра по мониторингу благоустройства городской среды Антона Неверова, члена центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елены Скорняковой и руководителя регионального отделения «Поискового движения России» Антона Шарпилова. Последние двое были доверенными лицами президента Владимира Путина на выборах главы государства в прошлом году.
«Документы на них были отправлены еще до смены губернатора. Возможно, список кандидатов к конференции будет скорректирован», — предположил член областной ячейки движения.
Сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Коробейников не смог дать комментарий, поскольку находится на соревнованиях по пара-каратэ в Испании (он является призером чемпионата мира по каратэ среди инвалидов). Его коллега Артем Артемьев не ответил на звонок.