28 марта 2019

На Урале при столкновении поезда с КамАЗом погиб рабочий. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 13:22
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Состав раздавил застрявший грузовикФото: «Инцидент Нижний Тагил», «ВК»

В Качканаре Свердловской области, на территории местного ГОКа, погиб рабочий подрядной организации ООО «Уральская строительная организация», 29-летний Роман Бронников. Мужчина получил смертельные травмы, прыгнув из застрявшего грузовика под колеса приближающегося поезда.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, КамАЗ застрял на железнодорожных путях предприятия, переезжая их в неположенном месте. В этот момент на путях появился поезд, двигавшийся задним ходом. Водитель грузовика выпрыгнул со своей стороны на обочину, а Бронников со своей стороны — прямо под колеса поезда. Как считают очевидцы, если бы он не растерялся и вылез через водительскую дверь, то остался бы жив.

«По факту случившегося мы проведем расследование. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «ЕВРАЗа».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил», «ВК»
Роман растерялся и прыгнул под колеса поезда
Фото: Роман Бронников, «ВК»

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