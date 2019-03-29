В Качканаре Свердловской области, на территории местного ГОКа, погиб рабочий подрядной организации ООО «Уральская строительная организация», 29-летний Роман Бронников. Мужчина получил смертельные травмы, прыгнув из застрявшего грузовика под колеса приближающегося поезда.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, КамАЗ застрял на железнодорожных путях предприятия, переезжая их в неположенном месте. В этот момент на путях появился поезд, двигавшийся задним ходом. Водитель грузовика выпрыгнул со своей стороны на обочину, а Бронников со своей стороны — прямо под колеса поезда. Как считают очевидцы, если бы он не растерялся и вылез через водительскую дверь, то остался бы жив.
«По факту случившегося мы проведем расследование. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе «ЕВРАЗа».