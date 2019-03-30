29 марта 2019

Свердловский инспектор ГИБДД попытался покончить с собой. ФОТО

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
30 марта 2019 в 18:41
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., гибдд, дпс, площадь ленина
Пострадавшего инспектора привезли лечить в ЕкатеринбургФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инспектор ГИБДД из поселка Шаля Свердловской области попытался покончить с собой. Он был госпитализирован в Екатеринбург вертолетом санавиации 29 марта.

«Вертолет санавиации забрал на борт мужчину (32 года) из поселка Шаля… Его доставили в областную клиническую больницу Екатеринбурга для дальнейшего лечения», — сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» во «ВКонтакте».

«Прапорщик полиции из ДПС находился в состоянии бракоразводного процесса со своей супругой, которая с двумя несовершеннолетними детьми в последнее время проживала отдельно», — рассказал «URA.RU» представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Собеседник агентства отметил, что по факту происшествия назначена и проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение.

Фото: «Национальная служба санитарной авиации», «ВКонтакте»

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