Путин предложил обучать губернаторов в формате «мозгового штурма» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В подмосковном Аносино стартовал этап практической реализации национальных проектов. Выездное совещание, в котором участвуют главы регионов и члены правительства, в этом году организовано в необычном формате «мозгового штурма».

В настоящее время приняты 13 национальных проектов, 76 федеральных и 3500 региональных. Проблемы, мешающие их реализации, станут основными темами обсуждения в течение трехдневного совещания.

По словам замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, интерактивный режим работы обусловлен тем, что губернаторы должны решать ключевые проблемы в формате диалога. «Мы иногда придумываем велосипед, потому что не знаем, что те вопросы, которые мы пытаемся решить, уже решены на региональном уровне», — приводит ТАСС его заявление.

Политолог Марат Баширов в беседе с «URA.RU» рассказал, в чем преимущества интерактивного формата обучения. «„Мозговой штурм“ — новая, результативная форма. В отличие от обычных лекций, она позволяет глубже погружаться в тему. Получается настоящий диалог между губернаторами и правительством. Но, в целом, „мозговой штурм“ более сложная форма, чем мы представляем: сначала вопросы обсуждаются в группах, а потом губернаторы отчитываются перед своим непосредственным работодателем — президентом страны. Это совершенно другой уровень ответственности», — объяснил Баширов.

Он отметил, что проведение «мозговых штурмов» становится постоянной практикой для обучения губернаторов. Точно такое же мероприятие, напомним, прошло в ноябре 2018 года на Госсовете РФ в Ялте. «Теперь „мозговой штурм“ — это регулярная практика. После ялтинского Госсовета президент [России Владимир Путин] сказал, что ему такая форма очень нравится. Он предложил проводить обучение губернаторов именно в таком формате. Возможно, главы регионов возьмут „мозговой штурм“ на вооружение и будут использовать эту форму на региональном уровне», — подытожил Баширов.

На Госсовете в Ялте участники в аналогичной форме обсуждали реализацию майских указов президента страны Владимира Путина. Губернаторов рассадили за семь столов, каждый из которых был посвящен направлениям указов («Экономика», «Экология», «Культура» и т. п.). Каждый стол должен был определиться с модератором своего «мозгового штурма». Так, руководителем стола №7 «Экономика» стал губернатор Пермского края Максим Решетников.