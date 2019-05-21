Старшим по Универсиаде-2023 станет зам Куйвашева, а исполнителем — несостоявшийся мэр Екатеринбурга

Региональным куратором Универсиады-2023, в случае победы заявки Екатеринбурга, станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. Подтверждением этого, объясняет источник «URA.RU» в обладминистрации, стало поручение, озвученное губернатором Евгением Куйвашевым на заседании правительства 20 мая. Первому заму было поручено «в ежедневном режиме» контролировать подготовку к инспекционному визиту представителей Международной федерации студенческого спорта в Екатеринбург в первой половине июня.
Собственно подготовкой к проведению международных студенческих соревнований при этом, по данным собеседника агентства, будет заниматься специально созданная автономная некоммерческая организация (АНО), которую может возглавить депутат Заксобрания и экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Виктор Маслаков.
«Губернатор благодарен Виктору Викторовичу за участие в выборах мэра (осенью 2018 года Маслаков представил, пожалуй, наиболее качественный проект развития города, но проиграл по политической составляющей — прим. „URA.RU“). Поначалу ему обещали кресло руководителя в САИЖК (Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования) или управление „хлебным“ ГУПом, но поняли, что тот справится и с глобальной задачей — так что пока это Универсиада», — объясняет чиновник из аппарата главы региона.
Получить комментарии обоих будущих кураторов Универсиады-2023 оперативно не удалось.