Олеся Савельева работала над фильмом как оператор-постановщик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочь депутата Заксобрания Свердловской области Валерия Савельева Олеся презентовала на Каннском фестивале фильм «Селфимания», в создании которого принимала участие как оператор-постановщик. Картина, сюжет которой развивается в Екатеринбурге, выйдет в мировой и российский прокат в начале 2020 года.

«В Каннах фильм „Селфимания“ представили продюсеры и актеры фильма, екатеринбуржцы Александр Златопольский и Наталья Цветкова, а также оператор-постановщик фильма Олеся Савельева», — сообщила пресс-секретарь компании AVS Group Анастасия Лачинова в Facebook. По ее словам, над картиной работали режиссеры из России, Италии, Австрии, Португалии и Испании.

Сюжет «Селфимании» разворачивается в наше время в Екатеринбурге. Фильм рассказывает историю потерявшего популярность рок-музыканта Джеффри, который прилетает в столицу Урала на свой концерт. Главную роль в ленте исполнил голливудский актер Луис Мендилор. Также в фильме сыграли российские артисты Сергей Дорогов и Сергей Белоголовцев, а в эпизодических ролях появились дочери депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Вихарева Ксения и Алиса. В мировом прокате картину увидят зрители из 40 стран.