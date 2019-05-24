Рынок могут снести и построить на его месте торговый центр Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нижневартовский рынок «Сибирский балаган» находится под угрозой ликвидации, а его арендаторы готовы выйти на акцию протеста. Об этом сообщил «URA.RU» источник в бизнес-сообществе.

По словам одного из нижневартовских бизнесменов, знакомого с ситуацией, новый собственник «Сибирского балагана» якобы планирует снести рынок, а на его месте построить торговый центр. «Для этого нужно вынудить нынешних арендаторов покинуть свои рабочие места», — заявил инсайдер.

Сами арендаторы жалуются на плохое к ним отношение со стороны владельца рынка и на рост арендной платы. «Отношение к нам скотское стало. Условия работы не меняются, а аренду опять пытаются поднять. Говорят, что если кому-то что-то не нравится, то могут уезжать в свои кишлаки», — на условиях анонимности рассказал агентству один из торговцев. По его словам, работники рынка готовы к акциями протеста.

Разговоры о повышении арендной платы начались около месяца назад, после того, как у рынка сменился владелец. Теперь «Сибирский балаган» принадлежит ООО «РИА-Инвест-Групп». В активы предприятия, возглавляемого Ренатом Абузяровым, входят и другие ТЦ Нижневартовска. На вопросы агентства о ситуации на рынке представители Абузярова не ответили.

В администрации Нижневартовска о намерениях торговцев протестовать узнали от корреспондента «URA.RU» и заметили, что будут следить за развитием событий. «Уровень арендной платы — это взаимоотношения между двумя субъектами бизнеса. Исполнительная власть по закону не имеет право в это вмешиваться», — заявили в администрации города.

В прошлом году более ста торговцев рынка протестовали против повышения аренды. В итоге конфликт удалось урегулировать, однако организаторов несанкционированной акции оштрафовали.