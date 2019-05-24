Мединский перебил журналиста, спросившего о пентхаусе его жены за 200 млн

Министр культуры России Владимир Мединский отказался комментировать видеоролик о пентхаусе своей жены за 200 млн рублей. Журналисту не дали озвучить до конца свой вопрос.
«Потом как-нибудь все скажем, я не хочу это комментировать», — цитирует министра портал NGS.Ru. На встрече с Мединским новосибирскому корреспонденту, задавшему вопрос о дорогостоящей недвижимости, не дали закончить свою речь, пишут журналисты.
Накануне Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального опубликовал итоги расследования, согласно которым супруге Мединского Марине принадлежит новый двухэтажный пентхаус в центре Москвы стоимостью не менее 200 млн рублей. Площадь квартиры составляет 300 квадратных метров. Чтобы купить это жилье, семье министра пришлось бы откладывать свои заработки с 2013 года, сказал Навальный, ссылаясь на декларации о доходах чиновника.
Ранее стало известно, что Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Москве, уточняет «Утро.ру».