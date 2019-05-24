Мединский перебил журналиста, спросившего о пентхаусе его жены за 200 млн

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 16:24
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Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский не дал журналисту закончить свою речьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России Владимир Мединский отказался комментировать видеоролик о пентхаусе своей жены за 200 млн рублей. Журналисту не дали озвучить до конца свой вопрос.

«Потом как-нибудь все скажем, я не хочу это комментировать», — цитирует министра портал NGS.Ru. На встрече с Мединским новосибирскому корреспонденту, задавшему вопрос о дорогостоящей недвижимости, не дали закончить свою речь, пишут журналисты.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального опубликовал итоги расследования, согласно которым супруге Мединского Марине принадлежит новый двухэтажный пентхаус в центре Москвы стоимостью не менее 200 млн рублей. Площадь квартиры составляет 300 квадратных метров. Чтобы купить это жилье, семье министра пришлось бы откладывать свои заработки с 2013 года, сказал Навальный, ссылаясь на декларации о доходах чиновника.

Ранее стало известно, что Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору живописных эскизов мозаичных панно для оформления храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Москве, уточняет «Утро.ру».

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