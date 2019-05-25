Новый глава Генштаба ВСУ возмущен засильем рекламы русской водки в Крыму

На рекламу российской водки в Крыму пожаловался новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. По его словам, уУкраина потеряла полуостров еще до 2014 года.
Хомчак рассказал, что несколько раз бывал в крыму до «русской весны», пишет «Федеральное агентство новостей». Он рассказал, что полуострове оказалось много развешанной рекламы российской водки с триколором. «Я был шокирован тем, что там увидел. Повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я в Украине?», — пожаловался Хомчак, его слова цитирует РЕН ТВ.
Хомчак ранее заявил, что не является человеком президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет RT, новый военноначальник подчеркнул, что «никогда ничьим не был».
В 2014 году после проведенного в Крыму исторического референдума, на котором 98% жителей приняли решение воссоединиться с Россией, регион стал официально территорией РФ.