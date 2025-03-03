В России начался новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт»

Партия «Единая Россия» (ЕР) запустила новый сезон кадрового проекта «ПолистСтарт» 3 марта. Он направлен на поддержку начинающих политиков без опыта, в том числе — на ветеранов СВО и волонтеров. Об этом сообщили в официальном канале ЕР.
«Единая Россия запустила новый сезон кадрового проекта „ПолитСтарт“ <...> направлен на поддержку начинающих политиков без опыта участия в избирательных кампаниях, в том числе, ветеранов СВО и волонтёров», — написали в официальном telegram-канале ЕР. Этот проект реализует 85 избирательных кампаний и охватит 36 регионов.
Принять участие в нем можно с 18 лет. Всех участников будут сопровождать наставники — политики и политтехнологи федерального и регионального уровней. Обучение пройдет в онлайн-формате — на платформе Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер», и в очной — в выборных регионах. Лучших из числа победителей пригласят на очное обучение в Москву.
По словам первого зампреда Совфеда Владимира Якушева, форумы муниципальных депутатов ЕР — прямой диалог для настройки работы всей инфраструктуры партии. Он подчеркнул, что от муниципальных депутатов зависит очень многое, и именно их решениям простых вопросов благодарны люди.
Также Якушев отметил, что депутаты ЕР не должны быть просто партийной номенклатурой. Они должны быть ближе к людям, лучше чувствовать их, откликаться на их боль и помнить о каждом конкретном человеке в самом дальнем уголке России. Именно в таком случае, заключил первый зампред Совфеда, изменится ход избирательных кампаний — они будут проходить в постоянном диалоге и доверии.
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