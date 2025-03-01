Россия разыскивает террористов, напавших на россиян в Абхазии: известна личность одного налетчика

В Абхазии установили личность одного из нападавших на избирательный участок

02 марта 2025 в 00:57 Размер текста - 17 +

Силовики взяли под контроль ситуацию с выборами в Абхазии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Абхазии Во время выборов президента Абхазии вечером 1 марта неизвестные напали на избирательный участок, располагавшийся в поселковой школе в Гагрском районе, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях. Сотрудники МВД перекрыли один из блок-постов и начали погоню. Подробности — в материале URA.RU. Вооруженное нападение на участок Ицидент произошел на территории избирательного участка в Цандрипшской средней школе №2 Гагрского района. В день президентских выборов вооруженные люди в масках угрожали здоровью пришедших. В ходе нападения злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Дестабилизировать обстановку, препятствуя работе избирательной комиссии, пытались около 20 человек. Злоумышленники пытались помешать работе избирательной комиссии (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU Нападавшие пытались скрыться на автомобилях. Полицейские перекрыли блокпост «Мюссера» и во время преследования открыли стрельбу. В ходе перестрелки водитель одной из машин не справился с управлением и съехал в кювет. Абхазия заявила о раненых в результате стрельбы В ходе инцидента два человека были доставлены в больницу. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан. В ходе инцидента прозвучала стрельба Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Госпитализированы два гражданина республики», — уточнил Маршан. Россия не осталась в стороне Значительная часть подозреваемых была установлена. По фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ Следственный комитет России возбудил уголовные дела. В ведомстве уточнили, что российские правоохранители действовали совместно с абхазскими коллегами. СК установил личность напавшего Один из нападавших на избирательный участок в Абхазии идентифицирован. Эту информацию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В СК РФ раскрыли подробности нападения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — прокомментировала Петренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время выборов президента Абхазии вечером 1 марта неизвестные напали на избирательный участок, располагавшийся в поселковой школе в Гагрском районе, повредив урну и документы. При попытке задержания они открыли огонь и попытались скрыться на автомобилях. Сотрудники МВД перекрыли один из блок-постов и начали погоню. Подробности — в материале URA.RU. Ицидент произошел на территории избирательного участка в Цандрипшской средней школе №2 Гагрского района. В день президентских выборов вооруженные люди в масках угрожали здоровью пришедших. В ходе нападения злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов Республики Абхазия. Дестабилизировать обстановку, препятствуя работе избирательной комиссии, пытались около 20 человек. Нападавшие пытались скрыться на автомобилях. Полицейские перекрыли блокпост «Мюссера» и во время преследования открыли стрельбу. В ходе перестрелки водитель одной из машин не справился с управлением и съехал в кювет. В ходе инцидента два человека были доставлены в больницу. Об этом сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан. «При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. Госпитализированы два гражданина республики», — уточнил Маршан. Значительная часть подозреваемых была установлена. По фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ Следственный комитет России возбудил уголовные дела. В ведомстве уточнили, что российские правоохранители действовали совместно с абхазскими коллегами. Один из нападавших на избирательный участок в Абхазии идентифицирован. Эту информацию озвучила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр. В ходе ответного огня он получил ранение и находится в больнице», — прокомментировала Петренко.