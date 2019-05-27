Мэрия Екатеринбурга выбрала пресс-секретаря Высокинского

По итогам конкурса найден пресс-секретарь для Высокинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга определилась с кандидатурой нового пресс-секретаря главы города Александра Высокинского. Как рассказали «URA.RU» в мэрии, по итогам открытого конкурса вакантное место занял журналист Вадим Аверьянов.

«Конкурсная комиссия <…> решила признать Вадима Аверьянова победителем конкурса на замещение вакантной должности пресс-секретаря главы Екатеринбурга», — говорится в сообщении. В ходе конкурса оценивались письменные работы участников, комиссия проводила для кандидатов тестирование и индивидуальные собеседования.

Сам Аверьянов в разговоре с «URA.RU» отметил, что у него «всегда было свое мнение на происходящие в стране, области и в городе события». «Но при этом я много лет отдал службе в армии и знаю, что такое дисциплина и единоначалие. Поэтому, поступив на муниципальную службу, я буду руководствоваться правилом, что у пресс-секретаря будет одно мнение — мнение мэра и его команды», — сказал он.

В конце марта администрацию Екатенибурга покинул пресс-секретарь Анатолий Карманов, а через несколько дней мэрия объявила о конкурсе на место пресс-атташе главы города. В новом штатном расписании администрации Екатеринбурга также есть ставка пресс-секретаря мэрии. С мая эту должность занимает Виктория Мкртчян, известная по работе с экс-мэром Евгением Ройзманом.