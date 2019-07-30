30 июля 2019
29 июля 2019
28 июля 2019

В Сургуте нашли замену чиновнику, который знал все ямы в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель депутата, руки чиновника, дипломат
В Сургуте появился новый куратор дорожного хозяйстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В сургутской администрации назначили нового начальника дорожно-транспортного управления — им стал Олег Черемисин. Эта должность оставалась вакантной после ухода Игоря Газизова. Информацию о назначении «URA.RU» подтвердил советник главы города Александр Оверчук.

«Новый начальник дорожно-транспортного управления приступит к выполнению обязанностей в начале августа», — прокомментировал корреспонденту «URA.RU» Оверчук. До назначения на должность в администрации Черемисин работал начальником отдела в МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Ранее «URA.RU» сообщало, что сфера дорожного хозяйства для сургутской мэрии является одной из приоритетных. В 2019 году на замену асфальта и строительство новых участков дорог выделено около 1,3 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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