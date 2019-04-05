Мэр Сургута Вадим Шувалов лично контролирует качество ремонта дорог, проводит несколько инспекций за кампанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На ремонт дорог в Сургуте потратят больше 800 млн рублей — это рекордная цифра. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации города.

Часть денег выделили еще в прошлом году, и аукционы для определения подрядчиков разыграли заранее. «В 2018 году заключены контракты на сумму 342 млн рублей по объектам: проспект Пролетарский (от 30 лет Победы до Геологической), Майская от Энергетиков до Ленина, улицы Рабочая, Сибирская, Энгельса от Ленина до Энергетиков, часть улиц Профсоюзов и Мелик-Карамова», — рассказали в мэрии.

Еще 407 млн рублей Сургут получил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти деньги отремонтируют улицу Геологическая (от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского), часть Аэрофлотской улицы, а также улицы Гагарина, Республики, Коротчаева. Также выделены 25 млн на ямочный ремонт (он уже начался), и планируется неиспользованный остаток бюджета (почти 47 млн) направить на обустройство тротуаров и остановки в районе Крылова.

В мэрии отмечают, что в общей сложности планируется потратить больше 800 млн рублей, и это рекорд. К концу ремонтной кампании цифра может еще увеличиться за счет «Сургутнефтегаза», традиционно ремонтирующего часть городских улиц своими силами. Также отметим, еще больше 400 млн власти города потратят на строительство новых дорог — Маяковского и продолжение Объездной дороги.

Как ранее сообщало «URA.RU», до 2015 года состояние городских дорог было главной причиной критики местной мэрии. В последние несколько лет дорожный ремонт стал одним из ключевых приоритетов в работе администрации, что привело к росту рейтингов власти Сургута. Добавим, в 2000-х годах главной гордостью сургутян были именно хорошие дороги.