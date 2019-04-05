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Сургутянам вернут чувство гордости за родной город. На это потратят 800 миллионов рублей

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 11:19
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Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, ямочный ремонт, дорожная служба, шувалов вадим
Мэр Сургута Вадим Шувалов лично контролирует качество ремонта дорог, проводит несколько инспекций за кампаниюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

На ремонт дорог в Сургуте потратят больше 800 млн рублей — это рекордная цифра. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации города.

Часть денег выделили еще в прошлом году, и аукционы для определения подрядчиков разыграли заранее. «В 2018 году заключены контракты на сумму 342 млн рублей по объектам: проспект Пролетарский (от 30 лет Победы до Геологической), Майская от Энергетиков до Ленина, улицы Рабочая, Сибирская, Энгельса от Ленина до Энергетиков, часть улиц Профсоюзов и Мелик-Карамова», — рассказали в мэрии.

Еще 407 млн рублей Сургут получил в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эти деньги отремонтируют улицу Геологическая (от проспекта Пролетарского до проспекта Комсомольского), часть Аэрофлотской улицы, а также улицы Гагарина, Республики, Коротчаева. Также выделены 25 млн на ямочный ремонт (он уже начался), и планируется неиспользованный остаток бюджета (почти 47 млн) направить на обустройство тротуаров и остановки в районе Крылова.

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В мэрии отмечают, что в общей сложности планируется потратить больше 800 млн рублей, и это рекорд. К концу ремонтной кампании цифра может еще увеличиться за счет «Сургутнефтегаза», традиционно ремонтирующего часть городских улиц своими силами. Также отметим, еще больше 400 млн власти города потратят на строительство новых дорог — Маяковского и продолжение Объездной дороги.

Как ранее сообщало «URA.RU», до 2015 года состояние городских дорог было главной причиной критики местной мэрии. В последние несколько лет дорожный ремонт стал одним из ключевых приоритетов в работе администрации, что привело к росту рейтингов власти Сургута. Добавим, в 2000-х годах главной гордостью сургутян были именно хорошие дороги.

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