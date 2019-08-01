Люди боятся разрушения дома из-за начавшейся реконструкции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мэрии Губахи (Пермский край) объяснили, почему не вмешиваются в ситуацию с многоэтажкой на Ленина, 51, которая покрывается трещинами. Жители связывают происходящее с начавшейся реконструкцией пристроя, имеющего общую стену с домом. Однако в администрации, куда людей пригласили после публикации «URA.RU», говорят, что эти строения никак не связаны.

«У нового собственника, который купил пристрой у Сбербанка, нет разрешения на реконструкцию, но он уже под фундамент зарывается. Люди боятся, что дом рухнет, трещин много», — пояснил «URA.RU» один из участников встречи с мэром Губахи Николаем Лазейкиным. В мэрии говорят, что пока не выдали разрешение на реконструкцию, а только на земляные работы, но скорее всего разрешение дадут.

«Тот собственник на нас может подать в суд. Мол, почему мы ему не даем разрешение», — заявил Лазейкин (аудиозапись есть в распоряжении редакции). «На сегодняшний день по выпискам Росреестра значится, что это здание Сбербанка не многоквартирный дом и даже не пристрой. Все документы подтверждают то, что это отдельно стоящее здание. И если вы пойдете в суд, то можете проиграть», — сказала жителям представитель администрации Губахи.

По документам ввода в эксплуатацию дом значится как «девятиэтажный жилой дом со сберкассой», где пристрой не выделен в отдельно стоящее здание. И для того, чтобы остановить разрушение своего дома, люди будут вынуждены самостоятельно доказывать сначала этот факт, а потом уже пытаться отменить начавшуюся реконструкцию.

Трещины появились на стене дома Ленина, 51 (Губаха, Пермский край) Фото: читатель «URA.RU»

Акт ввода дома в эксплуатацию Фото: читатель «URA.RU»