В Югре известный 25-летний журналист умер на рабочем месте

У мужчины были проблемы с сердцем Фото: официальная страница Павла Евдокимова, «ВКонтакте»

В Когалыме из-за проблем с сердцем умер известный в городе журналист и телеведущий Павел Евдокимов. Об этом «URA.RU» рассказали его коллеги, пожелавшие остаться анонимными.

В последнее время Павел работал в телерадиокомпании «Инфосервис+», принадлежащей медиахолдингу нефтяной компании «Лукойл» «Западная Сибирь». «Прямо на рабочем месте он и умер», — рассказывают свидетели последних минут его жизни.

Коллеги вспоминают покойного как работоспособного и ответственного журналиста, отдававшего всего себя работе. Знакомые Евдокимова категорически отвергли версию сплетников о том, что в последнее время мужчина испытывал стресс на работе, поэтому косвенной причиной его смерти якобы стала профессиональная деятельность. «Не было никакого стресса. Человек с детства имел проблемы с сердцем. Не нужно накручивать», — рассказал «URA.RU» друг журналиста.

Сейчас сотрудники телеканала и друзья Евдокимова собирают деньги для помощи его родителям. В соцсетях под новостями о смерти свои соболезнования выразили уже десятки человек, многие из которых знали журналиста только по его работам.