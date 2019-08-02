Пермские города рискуют остаться без экстренной медицинской помощи

Губахинские хирурги отказываются выходить на дежурства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кизел, Гремячинский и Губаха (Пермский край) могут остаться без экстренной медицинской помощи из-за забастовки хирургов губахинской больницы, где сосредоточена вся хирургия этих городов. Врачи отказываются выходить на работу, поскольку недовольны низкими зарплатами и увольнением главного хирурга медучреждения Андрея Логинова, сообщили «URA.RU» источники в медицинских кругах.

«Хирурги не будут больше дежурить. Причины: Логинов ушел, зарплаты низкие, работы много. Например, приходят люди к восьми утра на работу, отработали смену, остаются на дежурство до утра, а потом опять на смену. В итоге человек работает больше суток и проводит в больнице буквально полмесяца», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он сообщил, что, работая в таком режиме на 2,5 ставки, люди получают 50 тысяч рублей.

Комментарии главврача ГКБ №4 и пресс-службы регионального минздрава получить не удалось. На звонки корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что в городах Кизеловского угольного бассейна детей возят на прием к врачу за 200 километров, а водителям скорой помощи не платят зарплату, и они готовы объявить голодовку.