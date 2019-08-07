Названы территории Прикамья с самым высоким риском умереть от рака

Самый большой рост заболеваемости и запущенности злокачественных новообразований (ЗНО) среди муниципалитетов Прикамья отмечен в Гремячинске, Кизеле и Горнозаводске. По данным программы «Качественное здравоохранение» (есть в распоряжении редакции), всего на территории края в 2018 году рак был диагностирован у 9931 человека, что на 23% больше по сравнению с 2007 годом.
«Наиболее высокие показатели заболеваемости ЗНО регистрировались в Гремячинске — 547,8, Кизеле — 506,7, Губахе — 480, Лысьве — 463,6, Чайковском — 447,5, Добрянском районе — 529,6, Горнозаводском районе — 500,3, Еловском районе — 494 и Ординском районе — 490,7 на 100 тыс. населения», — сказано в документе регионального минздрава. Ведомство связывает это в первую очередь со «сложным географическим положением населенных пунктов» (удаленность от Перми и крупных городов) и кадровым дефицитом врачей.
По данным минздрава, чаще всего выявляют рак кожи, включая меланому (15,4%), молочной железы (10,6%), легкого (10%), ободочной кишки (7,6%), предстательной железы (6,1%), желудка, прямой кишки, тела матки и шейки матки (2,4%). Всего же в Прикамье на учете по состоянию на 31 декабря 2017 года состояло более 65 тысяч онкологических больных (население края — 2,61 млн. человек).
«URA.RU» также рассказывало, что минздрав выяснил, от чего будут умирать пермяки в этом году.