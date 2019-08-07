Минздрав выяснил, от чего будут умирать пермяки в этом году

Министр здравоохранения Оксана Мелехова возглавила ведомство в ноябре 2018 года Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Пермский минздрав в этом году прогнозирует рост смертности от онкологических заболеваний. По данным, представленным в программе «Качественно здравоохранение» (есть в распоряжении редакции), ситуация будет еще хуже, чем в 2013 году, а от болезней системы кровообращения умрет почти 20 тысяч прикамцев, что на две тысячи больше, чем в прошлом году.

«В 2013 смертность от онкозаболеваний составила 199,7 человек на 100 тысяч населения, в 2017 году — 192,8 человека, в 2018 — 197,1 человек, а в 2019 году ожидают 200 человек на 100 тысяч населения», — сказано в документе минздрава. Таким образом ожидается, что к концу года в Прикамье от раковых заболеваний умрет около 5200 человек (население края — 2,61 млн. человек).

Также в этом году резко увеличились смертность от болезней системы кровообращения. В первом квартале этот показатель составил 762,5 человек на 100 тысяч населения (всего за три месяца 4906 умерших), тогда как еще в год назад он составлял 688,6 человек на 100 тысяч населения. «В 2018 году первое место заняли болезни системы кровообращения — 51,0%, второе место — новообразования — 14,6%, третье место — внешние причины смерти — 9,6%. Такая же структура сохраняется и в I квартале 2019 года», — говорится в тексте минздрава.