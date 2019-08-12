Российские инвесторы не рискнули поспорить за многомиллиардный проект в ХМАО с местной компанией

В Нижневартовске завершилось рассмотрение заявок на право заключения концессионного соглашения с передачей инвестору имущества городского МУП «Теплоснабжение». Принять участие в конкурсе могли любые компании со всей России. В официальном сообщении сайта «Росторги» говорится, что заявок на конкурс не поступило.
«Заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения не поступили», — отмечается в документах сайта «Росторги», где проект концессионного соглашения находился в свободном доступе 45 дней.
По мнению председателя комитета думы Нижневартовска по строительству и городскому хозяйству Леонида Дольникова, времени было достаточно, чтобы потенциальные инвесторы могли ознакомиться с условиями. В отсутствие иных заявок соглашение без конкурса будет заключено с инициатором концессии — компанией из Нижневартовска АО «Горэлектросеть». Одной из причин отсутствия заявок от других инвесторов Дольников считает высокие требования к концессионеру, который будет обязан выполнить весомую долю обязательств в кратчайшие сроки.
«В преддверии начала отопительного сезона компании предстоит нести ответственность за критически важную для города отрасль — снабжение теплом всего города. Вероятно, именно опасения, связанные с этим, и отпугнули других инвесторов», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Дольников.
За время, пока проект находился в публичном доступе, АО «Горэлектросеть» предоставило городской администрации документы, подтверждающие финансовую состоятельность компании для капитальных вложений в объекты. По мнению Дольникова — это демонстрирует готовность и заинтересованность предприятия в долгосрочном сотрудничестве.
«То, что за коммунальную отрасль будет отвечать местная компания — это очень хорошо. „Горэлектросеть“ доказала свою состоятельность и партнерские отношения с Нижневартовском выстроены очень прочные. Компания думает о комплексном развитии города», — добавил Дольников.
Ранее «URA.RU» писало, что концессионер готов инвестировать в проект 4,5 млрд рублей. Объекты теплоснабжения передаются в концессию на 25 лет. Затем модернизированное имущество, а также построенные инвестором объекты вернут муниципалитету.