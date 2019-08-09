Челябинский губернатор собрался в обезглавленный город

В каждом городе Алексей Текслер собирается встретиться с местными жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следующую рабочую неделю врио губернатора Алексей Текслер начнет с поездки в Чебаркуль. В тот же день глава региона посетит Сатку, а в конце недели — Троицк, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области.

«В понедельник в Чебаркуле глава региона посетит завод „Уральская кузница“, спорткомплекс и больницу, в которых идет ремонт. В Сатке — комбинат „Магнезит“ и социальные объекты. Дата визита в Троицк еще не определена, равно как и его программа. Скорее всего, одним из пунктов станет Троицкая ГРЭС. В каждом из городов запланирована встреча с жителями», — сообщил собеседник агентства.

Самой потенциально «горячей» точкой обещает стать Чебаркуль. Муниципалитет «обезглавлен» с 1 марта, когда мэра Сергея Ковригина задержали по обвинению во взяточничестве и в злоупотреблении служебными полномочиями. Последние обыски в Чебаркуле прошли на этой неделе: силовики пришли к чиновникам районной администрации. Проблемы города Текслер намерен обсудить с и. о. главы Светланой Виноградовой.