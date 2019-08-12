Отсутствие судимости у прикамских кандидатов стало причиной нападок в соцсетях

Экс-претендент на пост главы Чусового (Пермский край) Вадим Бывальцев возмутился, что кандидаты в депутаты от «Единой России» слишком сильно гордятся тем, что не имеют судимости. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Эта группа активно раскручивает типа журналиста Владимира Аларина, который в итоге оказался провластным кандидатом в депутаты [думы] Чусового Владимиром Зыковым (Зыков использует в соцсети псевдоним „Аларин“ — прим. ред.). Тот убеждает всех в святости ЕдРа, у которой отсутствуют судимые депутаты», — написал на своей странице Бывальцев.
При этом Зыков в разговоре с «URA.RU» отметил, что Бывальцев для раскрутки своих кандидатов, многие из которых имеют судимость, использует подконтрольные группы в «ВКонтакте». «Пусть и дальше пишет памфлеты в мой адрес. Видимо, конкурента сильного увидел», — пояснил Зыков.
В пресс-службе краевого избиркома сообщили «URA.RU», что жалоб на незаконную агитацию не поступало. «В случае возникновения обращений на предмет признания того или иного материала агитационным комиссия коллегиально рассмотрит его и примет решение, согласно действующему законодательству», — пояснили в пресс-службе.