11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019
08 августа 2019
07 августа 2019

Отсутствие судимости у прикамских кандидатов стало причиной нападок в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, кабинка для голосования, регистрация, выборы, избирательный участок
Выборы в Прикамье пройдут 8 сентября 2019 годаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-претендент на пост главы Чусового (Пермский край) Вадим Бывальцев возмутился, что кандидаты в депутаты от «Единой России» слишком сильно гордятся тем, что не имеют судимости. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Эта группа активно раскручивает типа журналиста Владимира Аларина, который в итоге оказался провластным кандидатом в депутаты [думы] Чусового Владимиром Зыковым (Зыков использует в соцсети псевдоним „Аларин“ — прим. ред.). Тот убеждает всех в святости ЕдРа, у которой отсутствуют судимые депутаты», — написал на своей странице Бывальцев.

При этом Зыков в разговоре с «URA.RU» отметил, что Бывальцев для раскрутки своих кандидатов, многие из которых имеют судимость, использует подконтрольные группы в «ВКонтакте». «Пусть и дальше пишет памфлеты в мой адрес. Видимо, конкурента сильного увидел», — пояснил Зыков.

В пресс-службе краевого избиркома сообщили «URA.RU», что жалоб на незаконную агитацию не поступало. «В случае возникновения обращений на предмет признания того или иного материала агитационным комиссия коллегиально рассмотрит его и примет решение, согласно действующему законодательству», — пояснили в пресс-службе.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...