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Челябинского губернатора попросили вернуть на работу арестованного мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Текс в чебаркуле необр не подписывать
Алексей Текслер вручил Светлане Виноградовой синюю папкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал 12 августа в Чебаркуле, где местные жители попросили его вернуть на работу мэра Сергея Ковригина, который находится под домашним арестом и обвиняется в получении взятки, передает корреспондент «URA.RU». Нашлись и те, кто, напротив, попросил сделать главой города врио мэра Светлану Виноградову.

«Это дело следователей, — заявил Текслер, комментируя дело Ковригина. — У меня нет повода сомневаться в их компетенции». Врио губернатора не стал давать обещаний поддержать Виноградову, но вручил ей синюю папку — пакет поручений, составленный по обращениям жителей в личные аккаунты Текслера.

В числе задач — завершение реконструкции городского стадиона. «Это просто задачи для Виноградовой, чтобы она работала в рамках тех полномочий, что у нее есть сейчас, а не политический аванс на будущее», — пояснил «URA.RU» источник в резиденции губернатора.

Чебаркуль сегодня является одним из самых проблемных муниципалитетов. Мэра Ковригина задержали по обвинению во взяточничестве и в злоупотреблении служебными полномочиями. Последние обыски в Чебаркуле прошли на прошлой неделе: силовики пришли к чиновникам районной администрации.

В Чебаркуль Текслер приехал из Сатки. До конца недели он совершит еще несколько поездок по области.

Текс в чебаркуле необр не подписывать
На встрече с чебаркульцами Алексей Текслер заявил, что делом мэра Сергея Ковригина занимаются следователи
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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