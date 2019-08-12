Челябинского губернатора попросили вернуть на работу арестованного мэра

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер побывал 12 августа в Чебаркуле, где местные жители попросили его вернуть на работу мэра Сергея Ковригина, который находится под домашним арестом и обвиняется в получении взятки, передает корреспондент «URA.RU». Нашлись и те, кто, напротив, попросил сделать главой города врио мэра Светлану Виноградову.
«Это дело следователей, — заявил Текслер, комментируя дело Ковригина. — У меня нет повода сомневаться в их компетенции». Врио губернатора не стал давать обещаний поддержать Виноградову, но вручил ей синюю папку — пакет поручений, составленный по обращениям жителей в личные аккаунты Текслера.
В числе задач — завершение реконструкции городского стадиона. «Это просто задачи для Виноградовой, чтобы она работала в рамках тех полномочий, что у нее есть сейчас, а не политический аванс на будущее», — пояснил «URA.RU» источник в резиденции губернатора.
Чебаркуль сегодня является одним из самых проблемных муниципалитетов. Мэра Ковригина задержали по обвинению во взяточничестве и в злоупотреблении служебными полномочиями. Последние обыски в Чебаркуле прошли на прошлой неделе: силовики пришли к чиновникам районной администрации.
В Чебаркуль Текслер приехал из Сатки. До конца недели он совершит еще несколько поездок по области.