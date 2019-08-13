Пермский полицейский стал жертвой соседа-вымогателя

Участковый возместил ущерб за поврежденный автомобиль, но его владелец требует еще больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский участковый уполномоченный полиции Ярослав Гиря стал жертвой вымогательства. Сосед Станислав Кичев потребовал с Гири деньги за поврежденный автомобиль (из окна на машину выпала москитная сетка), а когда узнал, что имеет дело с сотрудником полиции, то увеличил сумму в несколько раз. Об этом рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

«Кичев изначально назвал сумму компенсации в семь тысяч, а потом увеличил ее почти до сорока. Говорит, что добьется увольнения Гири. Нашел якобы свидетеля, который подтвердил, что машину полицейский ему повредил специально. Но этого свидетеля Гиря неоднократно привлекал к ответственности и собирал на него материал за истязание жены», — сообщил инсайдер. При этом на записи с камер наблюдения видно, что сетка падает на автомобиль без посторонней помощи.

Хозяйка квартиры Елена, у которой снимает жилье участковый, сообщила «URA.RU», что Гиря после происшествия тут же передал ей восемь тысяч рублей для возмещения ущерба. «Я их отдала жене Кичева, она является владелицей автомобиля. У меня есть расписка», — рассказала Елена.

Сам Кичев заявил «URA.RU», что увеличение суммы требований никак не связано с профессиональной деятельностью Гири. «Просто я потом внимательно осмотрел автомобиль и обнаружил дополнительные повреждения», — подчеркнул Кичев.

Гиря от каких-либо пояснений отказался. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию.