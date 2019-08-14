Пермских полицейских накажут за арест невиновной девушки

Девушке принесли извинения за то, что задержали по ошибке Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сотрудники полиции в Перми наказаны за то, что по ошибке задержали девушку, заподозрив ее в причастности к распространению наркотиков. Об этом агентству «URA.RU» сообщили в краевой прокуратуре.

«Все сотрудники, участвовавшие в задержании девушки привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», — пояснили в прокуратуре.

Мероприятия по поимке преступников проходили в конце июня. В нем участвовало несколько сотрудников отдела полиции №7 Свердловского района Перми и управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка. Возле одной из остановок общественного транспорта полицейские заметили девушку, которая вызвала у них подозрение. Показав удостоверение, они попытались задержать ее, однако та оказала стражам порядка сопротивление. Оперативники надели на девушку наручники и усадили в служебную машину, не объяснив, за что она задержана. Позже стражи порядка признались, что ошиблись и извинившись, отпустили задержанную.

«Таким образом, в их действиях усматривается нарушение закона «О полиции», закона «О службе в органах внутренних дел РФ», — пояснили в прокуратуре. Также решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении руководства полиции, сотрудники которого участвовали в задержании, пояснили в надзорном ведомстве.