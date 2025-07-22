В зоне СВО погиб боец из Пермского края Владимир Рудов

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Бойца проводят в последний путь 25 июля
Бойца проводят в последний путь 25 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Рудов. Об этом сообщила мэрия Кочевского округа.

«При выполнении задач в ходе СВО <...> 5 апреля 2024 года погиб житель деревни Сеполь Владимир Рудов 1986 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким героя», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с бойцом пройдет 25 июля с 13:30 до 14:00. Церемонию проведут в здании сепольского клуба.

Обстоятельства гибели солдата не раскрываются
Обстоятельства гибели солдата не раскрываются
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Рудов. Об этом сообщила мэрия Кочевского округа. «При выполнении задач в ходе СВО <...> 5 апреля 2024 года погиб житель деревни Сеполь Владимир Рудов 1986 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким героя», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом пройдет 25 июля с 13:30 до 14:00. Церемонию проведут в здании сепольского клуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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