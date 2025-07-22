В зоне СВО погиб боец из Пермского края Владимир Рудов

Бойца проводят в последний путь 25 июля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Владимир Рудов. Об этом сообщила мэрия Кочевского округа.
«При выполнении задач в ходе СВО <...> 5 апреля 2024 года погиб житель деревни Сеполь Владимир Рудов 1986 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким героя», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с бойцом пройдет 25 июля с 13:30 до 14:00. Церемонию проведут в здании сепольского клуба.
Обстоятельства гибели солдата не раскрываются
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