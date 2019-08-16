Две трети пассажиров Airbus, севшего в кукурузное поле, отказались лететь в Крым

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Презентация самолёта
От полета в Крым отказались свыше 150 из 226 пассажиров рейса «Уральских авиалиний»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Большинство пассажиров самолета Airbus авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившего аварийную посадку в кукурузное поле в Подмосковье, передумали лететь в Крым и сдали билеты.

«От дальнейшего перелета отказались 154 пассажира из 226. Таким образом, лететь в Крым согласилось чуть более 70 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Также он пояснил, что еще один пассажир госпитализирован.

В «Уральских авиалиниях» и аэропорту Жуковский «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. После взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы вывели из строя оба двигателя. Капитан воздушного судна Дамир Юсупов решил посадить самолет, что противоречило инструкциям. В результате инцидента никто из пассажиров не погиб, за медицинской помощью обратились более 70 человек. Как уточняет «Национальная служба новостей», по факту ЧП следователями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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