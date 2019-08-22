21 августа 2019
20 августа 2019

Для решения дела по бывшим фирмам челябинского экс-губернатора привлекут федерального министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание трехстороннего соглашения между РМК, Кобылкиным и Дубровским. Челябинск, рукопожатие, кобылкин дмитрий, левин всеволод, дубровский борис
У Дмитрия Кобылкина (справа) спросят мнение по фирме, которой владел Борис Дубровский (слева)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское УФАС запросит по делам на ООО «Центр коммунального сервиса», ранее принадлежавшего экс-губернатору Борису Дубровскому, мнение министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Соответствующий запрос будет направлен в Минприроды РФ, сообщает пресс-служба УФАС.

«Для дальнейшего рассмотрения дел Челябинское УФАС России запросит мнение по сложившейся ситуации у Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Роспотребнадзора по Челябинской области, а также привлечет к участию в деле ряд хозяйствующих субъектов (ООО „Эко Транс“, ООО „Втор-Ком-Златоуст“), осуществляющих деятельность в сфере вывоза ТКО», — заявили в пресс-службе.

ООО «ЦКС» является региональным оператором по вывозу мусора и ранее принадлежало семье Дубровского. Мейчас основными бенефициарами являются московские фирмы. В июле фирма проиграла УФАС процесс на полмиллиарда рублей, в августе антимонопольщики заявили о нарушениях при аренде участка под свалку в Магнитогорске, ранее перевозчики мусора завалили ФАС жалобами на проводимые ЦКС тендеры.

В действиях «ЦКС» антимонопольщики усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением. Возбуждено два дела — по ч.1 ст. 10 и п. 4 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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