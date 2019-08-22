Для решения дела по бывшим фирмам челябинского экс-губернатора привлекут федерального министра

Челябинское УФАС запросит по делам на ООО «Центр коммунального сервиса», ранее принадлежавшего экс-губернатору Борису Дубровскому, мнение министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина. Соответствующий запрос будет направлен в Минприроды РФ, сообщает пресс-служба УФАС.
«Для дальнейшего рассмотрения дел Челябинское УФАС России запросит мнение по сложившейся ситуации у Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Роспотребнадзора по Челябинской области, а также привлечет к участию в деле ряд хозяйствующих субъектов (ООО „Эко Транс“, ООО „Втор-Ком-Златоуст“), осуществляющих деятельность в сфере вывоза ТКО», — заявили в пресс-службе.
ООО «ЦКС» является региональным оператором по вывозу мусора и ранее принадлежало семье Дубровского. Мейчас основными бенефициарами являются московские фирмы. В июле фирма проиграла УФАС процесс на полмиллиарда рублей, в августе антимонопольщики заявили о нарушениях при аренде участка под свалку в Магнитогорске, ранее перевозчики мусора завалили ФАС жалобами на проводимые ЦКС тендеры.
В действиях «ЦКС» антимонопольщики усмотрели признаки злоупотребления доминирующим положением. Возбуждено два дела — по ч.1 ст. 10 и п. 4 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.