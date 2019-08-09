ФАС завела несколько дел на фирму бывшего челябинского губернатора

Бориса Дубровского «догоняют» неприятности из прошлого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинское УФАС возбудило несколько дел на ООО «Центр коммунального сервиса» — основного регоператора по вывозу мусора. Об этом сообщили «URA.RU» в ведомстве.

«В действиях ООО „ЦКС“ усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением. Возбуждено два дела — по ч.1 ст. 10 и п. 4 ч.1 ст. 10 Закона о защите конкуренции», — заявили агентству в пресс-службе управления.

Поводом для первого стали жалобы на отказ вывозить мусор после уборки придомовых территорий под предлогом, что он не является твердыми коммунальными отходами (ТКО). Для второго — отказ ЦКС вывозить мусор из камер мусоропроводов. Регоператор считает, что те не являются площадками складирования ТКО.

«Отходы ухода за насаждениями — ветки, стволы, листья, трава — не включены в тариф регоператора и должны вывозиться по отдельному договору и за отдельную плату. Отходы из мусорокамер должны сначала доставляться на контейнерные площадки силами управляющих компаний», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ЦКС. Там подчеркнули, что эта позиция неоднократно доводилась до сведения антимонопольщиков.

ООО «ЦКС» принадлежало семье экс-губернатора Дубровского, сейчас основными бенефициарами являются московские фирмы. В июле фирма проиграла УФАС процесс на полмиллиарда рублей, в августе антимонопольщики заявили о нарушениях при аренде участка под свалку в Магнитогорске, ранее перевозчики мусора завалили ФАС жалобами на проводимые ЦКС тендеры.