ФАС предъявила новые претензии бывшей фирме челябинского экс-губернатора

УФАС решает вопрос о возбуждении дела о нарушении «мусорными королями» закона о защите конкуренции. Фото: Илья Московец © URA.RU

В аукционе по аренде земли для городской свалки в Магнитогорске, после провала которого договор достался ООО «ЦКС», нашли признаки нарушения закона, заявили в УФАС по Челябинской области. Ранее фирма принадлежала экс-губернатору Борису Дубровскому.

Единственную заявку на участие в аукционе, организованном администрацией города, которую признали соответствующей документации, подало ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — основной региональный оператор по вывозу мусора. Торги признали несостоявшимися, договор достался ЦКС.

По мнению антимонопольной службы, к этому могли привести особенности организации аукциона. «Торги могли не состояться из-за отсутствия информации, позволяющей достоверно установить возможность использования земельного участка, являющегося объектом аукциона, для хранения ТКО на законных основаниях. А также о сроке такого использования с учетом необходимости нести затраты на оплату его аренды», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УФАС. В пресс-службе мэрии Магнитогорска обещали подготовить и предоставить комментарий.

Это не первые проблемы, возникшие у ЦКС с антимонопольной службой. В июле фирма проиграла УФАС процесс на полмиллиарда рублей, а ранее перевозчики коммунальных отходов завалили службу жалобами на проводимые регоператором тендеры.

ООО «ЦКС» принадлежало семье экс-губернатора Дубровского. Сейчас основными бенефициарами компании являются московские фирмы.