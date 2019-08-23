На автодороге Пермь — Березники появились новые знаки

На трассе Пермь — Березники заменили около 500 дорожных знаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе Пермь — Березники заменили ряд дорожных знаков, что должно поспособствовать снижению аварийности. В ближайшее время также планируется установка дополнительных средств видеофиксации, что в совокупности позволит повысить безопасность на дороге и станет одним из этапов реализации указа президента страны Владимира Путина по исполнению национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На автодороге Пермь — Березники была произведена замена порядка 500 дорожных знаков. Инициаторами работ стали депутат Законодательного Собрания Пермского края Дмитрий Осипов и ПАО «Уралкалий». По соглашению с Центром безопасности дорожного движения Пермского края, Управлением автомобильных дорог и транспорта Пермского края и ПАО «Уралкалий», дорожные знаки «Обгон запрещен» и «Опасный поворот» были изменены на знаки, изготовленные на щитах с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Также на автодороге были установлены знаки «Внимание! Аварийно-опасный участок». До середины октября в четырех местах автодороги появятся восемь камер фотовидеофиксации и таблички «Фотовидеофиксация».

«В „часы пик“ на трассе Пермь — Березники наблюдается высокий трафик. И появляются проблемные участки, которые необходимо своевременно разгрузить и обеспечить безопасность граждан», — рассказал на пленарном заседании краевого парламента начальник МВД Пермского края Михаил Давыдов. Давыдов вручил депутату Осипову благодарственное письмо за снижение аварийности на автодорогах Прикамья.

Сейчас выполняются работы по реконструкции автомобильной дороги Пермь — Березники на участке 176-178 км с устройством кольцевой развязки. Этот объект включен и в государственную программу «Развитие транспортной системы Пермского края».