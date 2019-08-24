Посол России в Великобритании ушел в отставку

Завершил работу посол России в Великобритании Александр Яковенко
24 августа ушел в отставку посол России в Великобритании Александр Яковенко. Об этом сообщили на сайте российского посольства в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.
«Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин», — говорится в сообщении дипмиссии. Яковенко скорее всего займет должность руководителя Дипломатической академии МИД России, передает «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.
Яковенко занимал должность российского посла в Великобритании с января 2011 года. После того, как глава британского правительства Тереза Мэй объявила об отставке, Яковенко заявил о готовности работать с любым премьер-министром Великобритании, напоминает RT.