Посол России в Великобритании ушел в отставку

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Клипарт depositphotos.com, флаг великобритании
Завершил работу посол России в Великобритании Александр ЯковенкоФото: depositphotos.com

24 августа ушел в отставку посол России в Великобритании Александр Яковенко. Об этом сообщили на сайте российского посольства в Соединенном Королевстве и Северной Ирландии.

«Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин», — говорится в сообщении дипмиссии. Яковенко скорее всего займет должность руководителя Дипломатической академии МИД России, передает «Интерфакс» со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Яковенко занимал должность российского посла в Великобритании с января 2011 года. После того, как глава британского правительства Тереза Мэй объявила об отставке, Яковенко заявил о готовности работать с любым премьер-министром Великобритании, напоминает RT.

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