Дмитрий Нагиев станет одним из главных гостей праздника Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Телеведущий Дмитрий Нагиев пригласил жителей Челябинска на шоу, которое в День города проведет на площади Революции. Оно будет называться «Голоса и танцы».

«Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, дорогой Челябинск. Я уже практически выехал. 7 сентября „Голоса и танцы“ в 18 часов. Приходите, очень приятно будет вас увидеть. До встречи, Челябинск!» — говорится в записанном на видео обращении. На шоу выступят Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа «А’Студио».

Еще одним известным гостем праздника, посвященного 283-летию Челябинска, станет рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов). Он выступит перед горожанами возле Ледовой арены «Трактор» после вело-мото-экстрим шоу, которое начнется в 14 часов. Компанию артисту составят Леша Свик и Feduk, сообщили «URA.RU» в управлении культуры мэрии.

В это же время на Театральной площади перед театром Драмы стартует праздничный концерт, который проведет «Бригада У». Там выступят Иван Валеев и Luxor. В саду Победы в полдень начнется программа «С днем рождения, любимый город!», где можно будет увидеть этно-шоу Zainetdin.

Завершит праздничную субботу фейерверк. Она начнется в 22 часа и продлится десять минут.