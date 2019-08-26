На День города в Челябинск приедет Тимати

Фанаты Тимати увидят кумира 7 сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На праздновании 283-летия Челябинска перед горожанами выступит рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов), сообщили 26 августа на аппаратном совещании в мэрии. Изначально его участие в посвященном Дню города концерте не предполагалось.

«Главные мероприятия праздника пройдут 7 сентября. В 14:00 возле Ледовой арены „Трактор“ начнется вело-мото-экстрим шоу, а затем перед челябинцами выступят Тимати, Леша Свик и Feduk», — рассказала глава управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

На площади Революции в 16:00 начнется шоу «Голоса и танцы Челябинска», вести которое будет Дмитрий Нагиев. На нем выступят Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа «А`Студио»». В 14:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт, который проведет «Бригада У». Там выступят Иван Валеев и Luxor. В саду Победы с 12:00 стартует программа «С днем рождения любимый город!», где можно будет увидеть этно-шоу Zainetdin.

Вечер праздничной субботы в 22:00 завершит фейерверк.