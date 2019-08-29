Мальчик остается в клинике, откуда уже выписали его мать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Малыша, недоношенным появившимся на свет в Турции у туристки из Челябинска, пока нельзя эвакуировать на родину. Об этом заявили в минздраве региона.

«Мы получили ответ и выписку из медицинской организации о состоянии ребенка с переводом на русский язык. Транспортировка ребенка будет возможна только после стабилизации состояния», — пояснила «URA.RU» глава отдела организации медицинской помощи детям и матерям минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Сейчас, по ее словам, ведомство поддерживает контакт с ВЦМК «Защита» и федеральным минздравом. «Как только клиника даст добро, ребенок сразу будет эвакуирован в Россию», — добавила Подлубная.

Туристке из Челябинска, которая улетела в отпуск в Анталью на седьмом месяце беременности, экстренно сделали кесарево сечение 20 августа. Сейчас ее сын остается под присмотром медиков, каждый день пребывания в турецкой клинике обходится в 30 тысяч рублей.