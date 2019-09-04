03 сентября 2019

В России увеличилась продолжительность жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, скворцова вероника
Вероника Скворцова довольна показателямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжительность жизни в России значительно выросла за семь месяцев. Такое заявление сделала глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова во время Восточного экономического форума.

«За прошедшие… семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше — 68,5», — цитирует министра РИА «Новости». По скорости роста продолжительности жизни Россия превосходит все известные показатели, добавила Скворцова.

В апреле Минздрав заявлял, что средняя продолжительность жизни в России в 2018 году выросла до 72,9 года, напоминает агентство Nation News. В июле прошлого года Скворцова заявила, что у человека есть физический потенциал для того, чтобы жить до 120 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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