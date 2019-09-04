В России увеличилась продолжительность жизни

Вероника Скворцова довольна показателями
Продолжительность жизни в России значительно выросла за семь месяцев. Такое заявление сделала глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова во время Восточного экономического форума.
«За прошедшие… семь месяцев мы увеличили продолжительность жизни очень существенно. У женщин уже 78,5 года, у мужчин на десять лет меньше — 68,5», — цитирует министра РИА «Новости». По скорости роста продолжительности жизни Россия превосходит все известные показатели, добавила Скворцова.
В апреле Минздрав заявлял, что средняя продолжительность жизни в России в 2018 году выросла до 72,9 года, напоминает агентство Nation News. В июле прошлого года Скворцова заявила, что у человека есть физический потенциал для того, чтобы жить до 120 лет.