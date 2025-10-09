Беспилотник ВСУ сбили в Ростовской области, он упал, повредив частный дом

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен и перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В результате падения обломков во дворе частного дома повреждены фасад, остекление и входная дверь, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь», — сообщил Слюсарь, отметив, что также произошло возгорание во дворе дома, которое было оперативно потушено. Информацию об атаке ВСУ он сообщил в своем telegram-канале.
Также за населенным пунктом в поле загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Но российские подразделения ПВО ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары. Так, по данным Минобороны РФ, в ночь на 9 октября средствами противовоздушной обороны были уничтожены 27 украинских БПЛА.
