В Прикамье утвердили второго министра за неделю

Андрей Кокорев избавился от приставки «и.о.» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначен руководитель министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Им стал Андрей Кокорев, ранее руководивший министерством в статусе «исполняющий обязанности». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе министерства.

«К своим обязанностям в новом статусе Кокорев приступил с 21 августа», — пояснил пресс-секретарь министерства Виктор Казеев.

В октябре 2017 года губернатор Прикамья Максим Решетников объявил о реорганизации региональной службы по тарифам (РСТ). Ведомство, возглавляемое Антоном Удальевым, было разделено на два министерства: тарифного регулирования и энергетики и министерство ЖКХ. В статусе исполняющих обязанности возглавили их соответственно Андрей Кокорев и Александр Шицын. В свою очередь, Антон Удальев остался вице-премьером, курирующим оба ведомства.

Также «URA.RU» писало, что от приставки «и.о.» избавилась министр сельского хозяйства Оксана Бреднева. Бреднева возглавила министерство в начале июня 2019 года. До этого она являлась руководителем кондитерской фабрики «Тортолино».