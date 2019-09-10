В ХМАО завершается борьба общественников за миллионы рублей от губернатора

Победители получат первые транши и смогут приступить к реализации проектов в декабре Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернаторский грант для некоммерческих организаций (НКО) делят между собой больше ста учреждений. Со всего округа в адрес фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» поступило 257 заявок. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Лидирующими направлениями во второй волне грантового конкурса являются охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, культура и искусство, наука, образование и просвещение», — добавили в депсвязей.

Между югорскими НКО будет распределено 48 млн рублей. Больше всего заявок направили Ханты-Мансийск, Сургут и Нягань. В депсвязей рассказали, что 80 из поступивших на конкурс проектов уже наверняка попадут на стол независимым экспертам, которые решат судьбу миллионов рублей. Остальные заявки сейчас находятся на этапе проверок.

Ранее «URA.RU» писало, что это второй этап распределения нового для Югры фонда, который появился только в прошлом году. Всего на поддержку НКО в рамках грантовой поддержки бюджет автономного округа выделил в 2019 году 100 млн рублей.