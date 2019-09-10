Сургутяне вынуждены платить «РКЦ ЖКУ» сверх тарифа за коммуналку Фото: Илья Московец © URA.RU

Сургутское предприятие «РКЦ ЖКУ» рискует потерять долю на рынке коммунальных услуг и понести миллионные убытки. Причина в установленной ими комиссии в размере 1% при приеме оплаты жилищно-коммунальных услуг. Горожане пожаловались на это в администрацию города, а власти в ответ напомнили, что управляющую компанию всегда можно поменять.

«Администрация города понимает остроту вопроса о взимании ООО „РКЦ ЖКУ“ агентского вознаграждения и прилагает усилия для его урегулирования. Наша позиция в отношении этого остается неизменной. Администрация города уверена, что комиссия при оплате за жилищно-коммунальные услуги должна быть отменена», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе мэрии, ссылаясь на слова директора департамента городского хозяйства Сургута Романа Богача.

Вознаграждение в размере 1% от суммы платежа в «РКЦ ЖКУ» начали брать с сургутян с 9 сентября. Ситуация коснулась тех, чьи управляющие организации заключили договор на обслуживание именно с «РКЦ ЖКУ». При этом прием платежей за ЖКУ другими РКЦ города осуществляется без комиссии. Законодательно компания вправе взимать подобное вознаграждение, но у жителей всегда есть выбор. «В этой ситуации актуальной становится тема перехода в муниципальную УК и альтернативный РКЦ. На обслуживании СГМУП „Тепловик“ сейчас находятся 48 домов, у компании есть все ресурсы, чтобы составить конкуренцию частникам», — добавили в пресс-службе мэрии.

Ранее «URA.RU» писало, что руководители крупнейших УК Сургута Вячеслав Чураков и Рафаиль Ульбеков после скандала с начислением комиссии при оплате коммунальных услуг вышли из состава учредителей «РКЦ ЖКУ».