В пермском городе массово уволились ответственные за отопление

Почти половина оперативных работников Губахинской энергетической компании написала заявление об увольнении Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники Губахинской энергетической компании (ГЭК) массово написали заявление на увольнение из-за низких зарплат, сообщил «URA.RU» один из работников компании. Он пояснил, что увольняется семь из 19 диспетчеров и операторов, которые отвечают за бесперебойное теплоснабжение города.

«Сегодня написала заявление на увольнение почти половина оперативных работников ГЭКа. Работы после установки новых газовых котельных добавилось, а зарплаты нам снизили почти в два раза — было около 30, а сейчас получили 14-15 тысяч рублей», — пояснил «URA.RU» инсайдер. Он сообщил, что таким образом может быть сорвано начало отопительного сезона, поскольку работать будет просто некому.

В приемной ГЭК «URA.RU» сообщили, что директора компании на месте нет. До непосредственного руководителя диспетчерской службы Максима Грицишина дозвониться не удалось — он не взял трубку. Инсайдер сообщает, что руководство ГЭКа якобы планирует обратиться из-за сложившейся ситуации в полицию с заявлением о саботаже.

«URA.RU» также рассказывало в августе, что сотрудники ГЭКа при реконструкции теплосетей якобы используют ржавые трубы.