Беглого уральского депутата поймали в Туапсе

Беглец привлек к себе внимание громкой музыкой
Бывший депутат городской думы Первоуральска (Свердловская область) Юрий Савин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Почти полтора года беглый экс-депутат находился в федеральном розыске.
«Савина задержали 11 сентября в 5 часов утра в Туапсе. Он включил очень громко музыку, соседи вызвали полицию — и все открылось. Сейчас он помещен в городской ИВС, решается вопрос о его этапировании в Екатеринбург», — сообщила «URA.RU» Дина Татаренкова, сотрудник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.
Ранее «URA.RU» писало, что Савин был приговорен первоуральским судом 16 мая 2018 года к семи годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей за вымогательство.