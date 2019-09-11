10 сентября 2019

Беглого уральского депутата поймали в Туапсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция
Беглец привлек к себе внимание громкой музыкойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат городской думы Первоуральска (Свердловская область) Юрий Савин задержан сотрудниками правоохранительных органов. Почти полтора года беглый экс-депутат находился в федеральном розыске.

«Савина задержали 11 сентября в 5 часов утра в Туапсе. Он включил очень громко музыку, соседи вызвали полицию — и все открылось. Сейчас он помещен в городской ИВС, решается вопрос о его этапировании в Екатеринбург», — сообщила «URA.RU» Дина Татаренкова, сотрудник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее «URA.RU» писало, что Савин был приговорен первоуральским судом 16 мая 2018 года к семи годам колонии строгого режима и штрафу в девять миллионов рублей за вымогательство.

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