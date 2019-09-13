Влиятельный силовик в отставке возглавит правительственный фонд ХМАО

Экс-прокурору предстоит решать проблемы семей, которых обманули застройщики Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экс-прокурор Ханты-Мансийска Михаил Павлов возглавит некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» («Фонд защиты дольщиков» — прим. ред.). Информацию о назначении подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«Целью деятельности организации является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства», — приводит депсвязей слова директора департамента строительства региона, главного архитектора Андрея Кривуляка.

Источники «URA.RU» рассказывают, что Павлов, имея за плечами опыт прокурорской работы, а также являясь заместителем генерального директора «Ипотечного агентства Югры», имеет все шансы превратить фонд в реально действующий инструмент помощи обманутым дольщикам.

В депсвязей ХМАО объяснили, что новый фонд — часть большой и системной работы, которая ведется в регионе в направлении урегулирования проблем в строительной сфере. Например, в ближайшие дни губернатор ХМАО Наталья Комарова встретится с жителями Сургута и Нефтеюганска, пострадавшими от действий или бездействия застройщиков.

Ранее «URA.RU» писало, что наибольшее количество проблемных новостроек сейчас как раз в Сургуте, Нефтеюганске, а также в Лангепасе и Ханты-Мансийске. По этим объектам разработаны дорожные карты, где указано, как эти дома будут достраиваться.